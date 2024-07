Nouveaux massacres sionistes à Gaza

Un nouveau bombardement sioniste visant un hôpital de campagne situé dans une école abritant des déplacés à Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza a fait 31 martyrs ce samedi, dont des enfants et des femmes. Neuf autres palestiniens ont été tués dans le sud de la bande de Gaza.

Ismail al-Thawabta, directeur du bureau de presse gouvernemental, a déclaré : « Le nombre de martyrs suite au bombardement par l'occupation sioniste d'un hôpital de campagne dans une école abritant des déplacés à Deir al-Balah a atteint 31 martyrs, dont des enfants et de nombreux blessés ».

L'agence de presse et d'information palestinienne (WAFA) a rapporté que selon des sources locales, « les avions de combat sioniste ont bombardé l'école Khadija, qui abrite des milliers de déplacés à l'ouest de Deir al-Balah, entraînant la mort d'au moins 24 personnes, dont des enfants et des femmes, et blessant de nombreux autres gravement ».

Elle a ajouté que « les équipes de secours et de la défense civile continuent d'extraire les citoyens, et le nombre de martyrs pourrait augmenter à tout moment. Les blessés ont été transférés à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, qui est désormais saturé de blessés ».

Plus tôt aujourd'hui, 9 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés dans un bombardement visant deux maisons dans les villes de Rafah et Khan Younes, au sud de la bande de Gaza.

Un responsable médical à l'hôpital Nasser de Khan Younes a déclaré : « Nous avons reçu 9 martyrs et plusieurs blessés suite au bombardement de deux maisons, l'une à Rafah et l'autre à Khan Younes ».