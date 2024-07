Un nouveau crime sioniste à Gaza

La chaîne "Al Jazeera" a annoncé, ce mercredi, la mort de son correspondant à Gaza, Ismail Al-Ghoul, et du photographe Rami Al-Rifi, suite à un bombardement israélien.

La chaîne qatarie a précisé que le bombardement a ciblé le toit d'une maison voisine de celle du martyr, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, qui a été détruite au Camp d’el Chatee, alors que plusieurs journalistes étaient présents.

Selon la même source, un drone israélien a directement ciblé le rassemblement des journalistes devant la maison détruite de Haniyeh, ajoutant que les corps des journalistes martyrs ont été transférés à l'hôpital Baptiste.

Précédemment, les forces d'occupation avaient maltraité et arrêté le martyr Ismail Al-Ghoul à l'hôpital Al-Shifa après l'assaut des forces d'occupation sur le plus grand complexe médical de la région pour la deuxième fois en mars dernier.