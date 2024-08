"L'armée... le bouclier de l'Algérie"

L'Algérie célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire, une date officialisée par le décret présidentiel n° 22-217 du 8 juin 2022, signé par le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune.

Pour cette journée, toutes les composantes de l'Armée nationale populaire présentes à travers tout le territoire national se préparent à organiser des manifestations et des activités diverses pour rendre hommage aux martyrs et aux combattants de la Révolution de libération, aux martyrs du devoir national, ainsi qu'aux grands blessés dans la lutte contre le terrorisme, en reconnaissance du dévouement et des sacrifices considérables des membres de l'Armée nationale populaire.

Il convient de rappeler que l'Armée nationale populaire se distingue des autres armées du monde par le fait qu'elle n'a pas été constituée par un décret, ce qui explique en partie la profondeur de sa dimension nationale et son enracinement populaire en tant que descendant de l'Armée de libération nationale, née des souffrances d'un peuple ayant subi les affres et déclenché l'une des plus grandes révolutions de l'histoire contemporaine.

En hommage à ce glorieux passé, marquant la transformation de l'Armée de libération nationale en Armée nationale populaire le 4 août 1962, le président Tebboune a officialisé cette date comme Journée nationale en 2022, soulignant à plusieurs reprises le rôle continu de l'institution militaire dans "la construction du pays, la préservation de l'unité nationale, l'indépendance, la défense de la souveraineté nationale et la protection de l'intégrité du territoire national."

Goudjil : L'Algérie restera sûre et respectée grâce à son armée

Pour sa part, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a déclaré dans un tweet à l'occasion de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire que l'Algérie restera en sécurité et respectée grâce à son armée.

Goudjil a écrit sur son compte X qu'à : " la veille de la Journée nationale de l'Armée, en commémoration de la transformation de l'Armée de libération nationale en Armée nationale populaire qui a préservé son héritage, nous saluons l'héritier, admirons sa préparation et sa modernité, et sommes fiers de ses réalisations et de sa solidarité éternelle avec le peuple." Il a ajouté : "L'Algérie, fidèle à ses principes de novembre, restera sûre et respectée grâce à son armée."

Ghlamallah : L'armée est une source de fierté

De son côté, le président du Conseil islamique supérieur, Bouabdellah Ghlamallah, a adressé ses félicitations à l'Armée nationale populaire, descendante de l'Armée de libération nationale, la considérant comme une source de fierté et appelant à sa victoire sur tout ce qui pourrait porter atteinte à l'honneur de l'Algérie et menacer son unité. Il a souligné que cette grande armée est un modèle de force, de rigueur et d'unité, comme l'a observé le monde entier à chaque occasion marquante.

El Bina: l'armée a fait des sacrifices et est un gage de sécurit

Dans le même esprit, le Mouvement de construction nationale a adressé ses félicitations aux membres et aux personnels de l'institution militaire à cette étape cruciale et délicate que traverse notre pays, face aux grandes menaces sur plusieurs fronts. Le mouvement a rappelé les sacrifices des blessés et des grands blessés de l'Armée nationale populaire issus des rangs de l'Armée de libération nationale ainsi que des militaires retraités et des recrues qui ont affronté le terrorisme aveugle des années 1990. Il a rendu hommage aux âmes des personnes qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, tout en saluant les efforts de l'Armée nationale populaire dans le renforcement des fondations de la construction nationale, la préservation de l'unité nationale, la défense de l'intégrité du territoire national et la souveraineté nationale.