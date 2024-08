Feux de forêt: le point sur la situation

Les équipes de la protection civile continuent aujourd'hui, dimanche, leurs interventions sur le terrain pour éteindre tous les incendies enregistrés dans les zones forestières à travers plusieurs wilayas du pays, notamment dans l'est.

Selon un communiqué de ces services, jusqu'à 9h30 ce matin, les opérations de lutte contre les incendies se poursuivent sous la supervision directe du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Boughlef, qui est arrivé hier dans la wilaya de Tizi Ouzou pour superviser les opérations sur le terrain.

Le communiqué précise que l'extinction des incendies se poursuit dans les forêts d'Aït Frah Imrabten et d'Azzouza dans la commune de Larbaa Nait Irathen, à Tizi Ouzou, ainsi que dans la forêt de Taourirt Moussa dans la commune d’Aït Mahmoud, tandis que la surveillance se poursuit au niveau de la forêt de Takoukhtht sur la route nationale n°30, dans la même commune.

Dans la wilaya de Béjaïa, les opérations de lutte contre les incendies continuent dans la forêt de Aguemoune Oukardouche située dans la commune d'Adekar, ainsi que dans la forêt de Boughiden dans la commune de Berbacha.

Dans la wilaya de Souk Ahras, les équipes de pompiers poursuivent leurs efforts pour éteindre un incendie dans la forêt de Mechta Mahbouba dans la commune de Mechrouha.

La surveillance se poursuit dans la wilaya de Skikda, au niveau de la forêt de la région de Beni Said dans la commune de El Kala, après l'extinction de l'incendie.

Dans l'ouest du pays, dans la wilaya de Tissemsilt, les services de protection civile surveillent la forêt située à Bouzegza dans la commune de Sidi Al Antri, après avoir maîtrisé et éteint l'incendie.

Selon un précédent communiqué publié samedi soir, 184 camions d'intervention, 10 ambulances, 10 véhicules de commandement et 7 avions de lutte contre les incendies de type AT802 ont été mobilisés pour éteindre ces incendies, avec un déploiement de 826 agents de différents grades.

Les autorités ont pour rappel mis à disposition cette année 12 avions spécialisés dans la lutte contre les incendies, des drones pour la surveillance et le suivi, ainsi que d'importantes ressources matérielles et humaines pour renforcer les capacités nationales face à ce phénomène, qui a causé ces dernières années de lourdes pertes en vies humaines et détruit des milliers d'hectares de couvert végétal et forestier.