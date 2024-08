Grave déformation des déclarations de Tebboune à Constantine

Les déclarations du candidat à la présidence, Abdelmadjid Tebboune, concernant la préparation de l'Algérie à envoyer de l'aide humanitaire et des hôpitaux de campagne pour secourir les victimes des attaques sionistes depuis octobre dernier, ont été déformées de manière malveillante. Certains ont prétendu que Tebboune avait annoncé l'envoi de troupes algériennes à Gaza, ce qui est une pure invention et n'a jamais été déclaré par le candidat Tebboune.

La machine à mal faire continue sans relâche à créer des mensonges et des calomnies, après avoir épuisé toutes les ressources et échoué dans ses tentatives, ses récits trompeurs n'ayant rien accompli de leurs objectifs, de tenter de semer la discorde parmi les citoyens d'une même nation et les détourner des défis quotidiens qu'ils affrontent pour consolider les fondations de la nouvelle Algérie.

Une nouvelle Algérie poursuit son chemin de réforme en s'appuyant sur les bras de ses fils et filles, de tous horizons politiques et idéologiques, imprégnés des valeurs de la Révolution de Novembre, un symbole de fierté pour nous et pour les autres. Cette Révolution a accéléré l'indépendance de ceux qui étaient sous le joug de la colonisation, y compris notre voisin à l’ouest, qui ne trouvera jamais la paix tant que l'Algérie des libres avancera vers plus de grandeur, de gloire et de leadership, malgré les tentatives de découragement et les campagnes de diffamation.

La dernière tentative échouée a été l'attaque contre les déclarations du candidat à la présidence, Abdelmadjid Tebboune, à Constantine, une ville riche en culture, religion et arts, lorsqu'il a été accusé à tort de nuire aux relations entre l'Algérie et l'Égypte. Les propos ont été déformés hors de leur contexte, commettant ainsi une grave injustice envers deux nations frères, l'algérienne et l'égyptienne, dans une tentative de semer la discorde entre elles.

Que ce soit Tebboune lui-même, ou ses concurrents Youcef Aouchiche ou Abdelali Hassani Cherif, notre position restera inchangée. À Constantine, les propos de Tebboune étaient clairs, et c'était le même message qu'il avait délivré lors de l'Exposition internationale d'Alger en juin dernier, où il avait affirmé que l'Algérie était prête à établir des hôpitaux de campagne pour Gaza en cas d'arrêt des hostilités. Tebboune parlait en présence de médias nationaux et internationaux qui ont largement relayé ces déclarations pendant plusieurs jours, dans le but d'aider les équipes médicales sur le terrain à Gaza pour traiter les blessés, face à la guerre d'extermination menée par l'occupant sioniste depuis octobre 2023.

La déclaration du président Tebboune a eu lieu lors de sa visite au pavillon de l'Institut central de construction, rattaché à la Direction générale des industries militaires du ministère de la Défense nationale. Il a appelé cette institution à contribuer au projet de réalisation de la ville minière à Gar Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, pour accompagner la concrétisation de ce projet stratégique.

En réponse à l'appel de Tebboune, un représentant du ministère de la Défense nationale a confirmé que l'hôpital, dont la construction durerait entre 10 et 15 jours, comprendra une salle équipée pour la chirurgie et la stérilisation, et sera doté de tout le matériel médical moderne.

Lorsque Tebboune parle d'aide aux Palestiniens, ce n'est pas dans un but de propagande pour la production algérienne ou de démonstration de force, ni pour défendre les causes de la nation arabe, dont la cause palestinienne est centrale pour tous les Arabes et les musulmans. C'est plutôt pour souligner la contribution de l'Algérie, gouvernement et peuple, à soulager les blessures de nos frères dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Gaza, où les infrastructures de santé ont été détruites par les attaques sionistes, soutenues par certaines parties régionales, dont le régime oppresseur du peuple marocain, qui refuse la honte de la normalisation et la complicité dans une guerre d'extermination contre le peuple palestinien.

Quant à l'envoi de troupes algériennes à Gaza, c'est de la pure folie, surtout que l'envoi de troupes algériennes hors des frontières nationales ne peut se faire qu'après l'approbation du parlement à une majorité des deux tiers de ses membres, en respect des institutions de l'État et de leur représentation de la majorité du peuple algérien, qui délègue au parlement par élections générales.

C'est également de la folie et de l'ineptie médiatique et politique de la part des propagateurs de ces mensonges qui cherchent à masquer les positions de l'Algérie envers ses frères arabes en Palestine et au Liban, qui traverse une période difficile en raison du manque de carburant pour faire fonctionner ses centrales électriques, une crise que ce pays arabe endure depuis des décennies, à cause de ses positions nationalistes. L'Algérie n'a jamais caché le rôle de sa flotte aérienne militaire dans les missions humanitaires et le transport de l'aide humanitaire dans diverses régions du monde par solidarité humaine. Les Algériens sont fiers de leur armée populaire et de ce qu'elle fait pour alléger les souffrances des leurs et de leurs voisins en temps de crise, comme cela a été le cas pendant la pandémie de Covid-19, où l'armée de l'air algérienne a établi un pont aérien pour transporter les fournitures médicales et les vaccins de Russie et de Chine pendant plusieurs semaines, tout comme le font de nombreuses armées à travers le monde.