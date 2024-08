Hezbollah lance une attaque massive contre des sites sionistes

Le Hezbollah libanais a lancé, ce mardi matin, une attaque de grande envergure visant plusieurs colonies et sites militaires israéliens dans le nord de la Palestine occupée et le Golan syrien occupé.

Le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes et de drones vers de vastes zones en Haute-Galilée, en Galilée occidentale, la plaine de Hula et la région du Golan occupé, selon un communiqué émis par le Hezbollah.

Des sirènes d'alerte ont retenti à plusieurs reprises dans les colonies israéliennes du nord, où plusieurs incendies ont éclaté à la suite des roquettes de la résistance. L'armée d'occupation a déclaré dans un communiqué avoir "détecté le lancement de 55 roquettes, ce matin, depuis le sud du Liban", en affirmant que certains d'entre eux avaient été interceptés par les systèmes de défense aérienne.

De plus, la résistance islamique au Liban a annoncé ce matin avoir visé le "quartier général de la division Golan 210 dans la caserne de Nafah et le quartier général du régiment d'artillerie et de la brigade de blindés de la division 210 dans la caserne de Yarden".

La résistance a précisé dans un communiqué que le quartier général avait été ciblé "par des salves intensives de roquettes, en réponse aux agressions de l'ennemi qui ont touché la région de la Bekaa, et pour soutenir le peuple palestinien résistant dans la bande de Gaza et appuyer sa résistance héroïque et juste".