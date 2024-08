إيمان خليف تسكّت أم هاري بوتر

لا تزال قضية الملاكمة والبطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، ففضلا على فوزها الباهر في الأولمبياد رغم الظروف استطاعت تحقيق أمرا عجز عنه الملايين عبر العالم طيلة الـ 4 سنوات الماضية.

جي كا رولينغ، هي كاتبة بريطانية حصدت الملايير من الدولارات بفضل قصتها العالمية "هاري بوتر" الصادرة في 7 حلقات واقتبست منها 8 أفلام كاملة، ما جعلها أول شخص يصبح مليارديرا بفضل كتاباته، وكانت من بين الوجوه البارزة الذين تهجموا على ابنة تيارت مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير ايلون ماسك.

البريطانية أصبحت أيضا من أكثر المشاهير كرها في منصة "ايكس"، وعرف عنها كثرة نشرها فيها وعراكها الدائم مع منتقديها، واستمرت غطرستها في موقع التواصل الاجتماعي 4 سنوات كاملة، تنشر فيه يوميا ما لا يقل عن عشرة تغريدات كلها تجلب لها شجارات شبه يومية مع عدد من متابعيها، بلغت درجة تهديد بعضهم بملاحقتهم قضائيا قائلة أنها تملك الملايير وقادرة على خوض معارك قضائية بجيش من أحسن المحامين.

فجاءت ابنة دوار بيبان مصباح بولاية تيارت، لتكسر غرور أم هاري بوتر، فبعد أن قررت البطلة الجزائرية مقاضاة كل من تنروا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، قامت جي كا رولينغ بحذف ما لا يقل عن 27 تغريدة تهجمت فيها على إيمان خليف، ومنذ ذلك اليوم التزمت الصمت ولم تنشر كلمة واحدة على "ايكس" منذ اكثر من أسبوعين.

وهذا فقط وحده اعتبره متابعون للكاتبة البريطانية "انجازا باهرا" حققته إيمان خليف ولم يسبق اليه أحد، فكتب صاحب هذا الحساب تغريدة مرفوقة بصورة أنيقة لإيمان خليف "المرأة التي استطاعت أخيرا إن توقف جي كا رولينغ من النشر في ايكس".

The woman who finally got JK Rowling to stop tweeting pic.twitter.com/WNgZCuQCCZ

أما هذا الحساب فنشر "إيمان خليف، فازت بميدالية ذهبية في الأولمبياد، وأسكتت جي كا رولينغ أكثر من أسبوعين، كل التقدير والاحترام لإيمان خليف".

Imane Khelif



- Wins an Olympic gold medal

- Shuts JK Rowling up for two whole weeks



Put some respect on her name! pic.twitter.com/OzibXZGLE4