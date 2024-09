Présidentielles : Les ressortissants algériens voteront demain

Les membres de la communauté nationale établie à l'étranger commenceront, à partir de lundi, à voter dans le cadre de la Présidentielle du 7 septembre à laquelle trois candidats sont en lice.

D'après les chiffres de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le corps électoral de la communauté nationale à l'étranger compte 865.490 électeurs (45% de femmes et 55% d'hommes), le nombre de ceux âgés de moins de 40 ans étant à 15,43%.

L'ANIE se charge de l'encadrement de ce corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions réparties comme suit: 18 en France, 30 dans le reste des pays européens, 22 dans les pays arabes, 21 dans les pays africains et 26 en Asie et en Amérique.

L'article 132 de la loi organique relative au régime électoral stipule que "le président de l'ANIE, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, ainsi que les délégations concernées peut, par décision, avancer de cent-vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin".