De fortes averses sur 15 wilayas

L'Office national de la météorologie a émis, ce vendredi, un avertissement concernant une vague de chaleur intense et des précipitations importantes sur plusieurs wilayas du pays.

Dans un bulletin météorologique spécial, il a été précisé qu'une hausse remarquable des températures affectera les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf. La validité de cette alerte s'étend jusqu'à demain, samedi.

Dans un autre bulletin de vigilance, cette fois-ci de couleur orange, l'Office a annoncé des pluies orageuses sur plusieurs wilayas du sud et du centre du pays. Ces précipitations se poursuivront jusqu'à demain, samedi. Selon les prévisions, les averses commenceront ce vendredi à 14h et dureront jusqu'à l'aube de samedi, avec des quantités variant entre 20 et 40 mm localement, affectant les wilayas de Tindouf, Béni Abbès, Adrar, Timimoun et Béchar.

Le même bulletin met également en garde contre des pluies importantes localement dans les wilayas de Naâma, El Bayadh, le sud de Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Djelfa, M'sila, Bouira, Médéa et Bordj Bou Arreridj. La validité de cet avertissement s'étend de 14h jusqu'à 23h, avec des quantités de précipitations estimées entre 20 et 40 mm.