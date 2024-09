"50 agences de voyages habilitées pour organiser le Hadj 2025"

L’Office National du pèlerinage et de la Omra a annoncé ce vendredi, dans un communiqué, une liste préliminaire de 50 agences de voyages choisies pour participer à l'organisation du pèlerinage pour la saison 1446H/2025.

« Conformément à la décision n° 243 du 1er septembre 2024, émise par le directeur général de l’Office National du Hadj et de la Omra, et portant sur la formation du comité de sélection et de classement des agences de voyages candidates à l’organisation du Hadj pour la saison 1446H/2025, et sur la base du procès-verbal de la commission daté du 4 septembre 2024, l’Office annonce une liste préliminaire de 50 agences qualifiées pour organiser le prochain Hadj», précise le communiqué.

Il s'agit de deux opérateurs nationaux, à savoir l'Office National Algérien du Tourisme et l'Agence Algérienne du Tourisme et de Voyages, ainsi que 48 autres agences privées, ajoute la source.

L’Office a, également, précisé que les agences candidates qui n'ont pas été sélectionnées peuvent déposer un recours écrit concernant les résultats, et ce, jusqu'à midi le lundi 9 septembre, conclut le communiqué.