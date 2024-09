Les matchs retransmis par la télévision algérienne

La télévision algérienne a révélé son programme de diffusion des matchs pour les différentes compétitions (championnat professionnel, coupes africaines) sur ses chaînes. Voici le calendrier des rencontres à suivre :

Vendredi 20 septembre :

Ligue des champions de la CAF (retour du tour préliminaire) :

CR Belouizdad vs Douanes du Burkina Faso (18h00) sur la chaîne 6 Jeunesse.

Samedi 21 septembre :

Coupe de la Confédération africaine :

CS Constantine vs Nsawamman FC (Ghana) (19h00) sur la chaîne 6 Jeunesse.

Ligue des champions de la CAF (tour préliminaire) :

MC Alger vs Union Monastir (Tunisie) (20h00) sur la chaîne 1 Terrestre.

Dimanche 22 septembre :

Coupe de la Confédération africaine (tour préliminaire) :

USM Alger vs Stade Tunisien (18h00) sur la chaîne 6 Jeunesse.

Mardi 24 septembre :

Championnat d'Algérie (1re journée) :

MC Oran vs JS Saoura (18h00) sur la chaîne 6 Jeunesse.

Les passionnés de football pourront ainsi suivre ces rencontres importantes en direct sur les différentes chaînes de la télévision algérienne.