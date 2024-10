Communiqué important de l’ambassade d’Algérie à Beyrouth

L'ambassade d'Algérie à Beyrouth a décidé de suspendre les activités des services consulaires, y compris la délivrance des visas, jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué de l'ambassade publié ce mercredi.

Le communiqué précise que "les services de l'ambassade resteront ouverts à tous les membres de la communauté algérienne résidant au Liban pour traiter les situations urgentes et exceptionnelles, et ce via l'adresse e-mail de l'ambassade : [email protected]".

L'ambassade a également souligné que "l'opération d'évacuation est toujours en cours de préparation et d'organisation, et les citoyens seront informés dès que les préparatifs seront achevés".