Ould Kablia nommé à ce poste

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, mercredi, à l'installation de la Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya, conformément à son engagement durant la campagne électorale et lors de sa prestation de serment, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Conformément à l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, durant la campagne électorale et lors de sa prestation de serment, Monsieur le président de la République a procédé, ce jour, à l'installation la Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya, qui est composée de:

- Monsieur Dahou Ould Kablia, ancien ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, en tant que président de la Commission,

- Monsieur Abdallah Moundji, Secrétaire général de la Présidence de la République, en tant que vice-président de la Commission,

- Cinq (5) membres du Conseil de la nation,

- Cinq (5) membres de l'Assemblée populaire nationale (APN),

- Cinq (5) walis,

- Cinq (5) présidents d'Assemblées populaires de wilaya (APW),

- Cinq (5) directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas,

- Cinq (5) présidents d'Assemblées populaires communales (APC).

La Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya entre en fonction aussitôt après son installation", lit-on dans le communiqué.