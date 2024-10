Algérie-Togo: communiqué des services de sécurité

Les services de sécurité d'Annaba ont renforcé les mesures concernant le match Algérie-Togo, qui se aura lieu jeudi prochain au stade du 19 Mai 56, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, ces services ont indiqué qu'ils mobiliseront des agents autour du stade "pour orienter et faciliter l'entrée des supporters, ainsi qu'à mettre en place un plan pour sécuriser, organiser et réguler la circulation afin d'assurer la fluidité sur les axes et routes menant au stade".

La source a également souligné que "toute personne ne possédant pas de billet d'entrée doit s'abstenir de se rendre au stade ou d'être dans ses environs, et l'entrée des mineurs est interdite, sauf s'ils sont accompagnés de leurs parents".

Le communiqué a ajouté que "quiconque sera trouvé en possession d'un billet contrefait, d'engins pyrotechniques ou de fumigènes sera arrêté et présenté aux autorités judiciaires", en insistant sur la nécessité de présenter une pièce d'identité.

Enfin, les services de sécurité ont appelé les supporters à "suivre les mesures organisationnelles mises en place à cet égard et à contribuer à la réussite de ce match".