Composition de l'équipe nationale face au Togo

Le sélectionneur national, Vladimir Petković, a apporté des changements à la composition de l'équipe qui affrontera aujourd'hui le Togo, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Il a maintenu la même ligne défensive, avec le gardien Alexis Guendouz et les quatre défenseurs, à savoir, Mandi, Tougaï, Bensebaïni et Aït Nouri.

Au milieu de terrain, il a opté pour le remplacement d'Adam Zorgane par Hicham Boudaoui, qui jouera aux côtés de Houssem Aouar et Ramiz Zerrouki.

En attaque, tous les éléments ont été changés, avec l'entrée de Mohamed Amoura, Amine Gouiri et Yassine Benzia.