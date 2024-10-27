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اسلاميات

خطيب المسجد الأقصى: العرب “بلا مروءة ولا شرف”

27 أكتوبر 2024 ()
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ندّد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سليم، الجمعة الفائتة، بمواقف بعض الدول العربية الداعمة لجرائم الاحتلال وبطشه بحق الفلسطينيين، متسائلا: “أين مروءة العرب لنصرة إخوانهم المضطهدين في غزة”. وقال الشيخ سليم إن “العرب اليوم يستحقون لقب البلادة، وعروبة بلا دين ولا شرف”، في ظل صمتهم المخزي والمتواطئ على الجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية بحق المسلمين في قطاع غزة.

وأكد أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه واقتحاماته الإجرامية مستمرة على المسجد الأقصى المبارك، لتدنيسه ومحاولة تقسيمه وتحويله لكنيس يهودي. وذكَّر خطيب المسجد الأقصى بأهمية الرباط في المسجد المبارك، مبشرا المرابطين والصابرين على الجوع والقتل بالثواب والأجر العظيم.

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