Les massacres de l'occupation se poursuivent dans le nord de Gaza depuis 23 jours

L'occupation sioniste poursuit son génocide dans le nord de la bande de Gaza, en particulier au camp de Jabalia et dans la ville de Beit Lahia, en continuant de bombarder les civils, de détruire leurs maisons, et en empêchant l'entrée des aides humanitaires, de la nourriture, de l'eau, de médicaments et de carburant.

Selon l'agence de presse palestinienne (Wafa), ce lundi, des témoins oculaires ont rapporté que les véhicules militaires de l'occupation concentraient leur présence autour du camp de Jabalia ainsi que dans les zones est et ouest de la province du nord de Gaza, et continuaient d'imposer un siège qui empêche l'entrée des aides et des biens essentiels, ce qui menace d'aggraver la famine.

L'armée d'occupation a intensifié ses frappes aériennes et ses bombardements d'artillerie dans les zones du nord de Gaza, en particulier à Tal al-Dahab, à l'ouest de Beit Lahia, et autour du rond-point Sheikh Zayed et à l'ouest du camp de Jabalia, accompagnés de tirs nourris provenant des véhicules blindés.

Trois civils ont été tués et trois autres blessés par le bombardement d'un drone israélien sur un groupe de citoyens près du rond-point de Fashara à Jabalia.

L'armée d'occupation continue également de détruire et d'incendier des maisons et des blocs résidentiels dans le camp de Jabalia, utilisant des robots explosifs dans ses opérations de destruction systématique.