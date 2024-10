Le Real Madrid boycotte le Ballon d’Or

Le Real Madrid a annulé le déplacement de sa délégation pour assister à la remise du Ballon d'Or 2024, ce qui semble indiquer que le joueur brésilien Vinícius Júnior ne sera pas le lauréat cette année.

Selon des médias européens, dont le quotidien espagnol "AS", l'entourage de Vinícius est convaincu qu'il ne remportera pas le prix, et le club aurait des informations précises à ce sujet.

Selon les rumeurs, le vainqueur pourrait être Rodri, le milieu de terrain de Manchester City et de l'équipe nationale espagnole.

Vinícius, qui était considéré comme un des principaux candidats au titre, a subi un revers après la défaite de son équipe face au FC Barcelone.

De plus, pour l'édition 2024 du Ballon d'Or, il a été décidé de ne pas informer le gagnant à l'avance