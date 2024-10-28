رودري يتوج بالكرة الذهبية

توج الإسباني رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، وذلك ضمن حفل جوائز الكرة الذهبية، اليوم الإثنين.

وحصل رودري، الفائز بلقب بكأس أوروبا 2024 مع "لاروخا"، على جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وأحرز في صفوف فريقه مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي.

وتفوق رودري على ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جينيور وجود بيلينغهام اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأقيم حفل النسخة الـ68 من الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس،

وللمرة الأولى منذ 21 عاما، غاب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

المباشر:

جائزة أفضل لاعب

توج لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، رودري، بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم لسنة 2024.

جائزة أفضل لاعبة

نالت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة أفضل مدربة

حصلت الأمريكية إيما هايس على جائزة أفضل مدربة لعام 2024.

جائزة أفضل مدرب

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب لعام 2024

جائزة سقراط

توجت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو بجائزة سقراط والتي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.

جائزة أفضل حارس

نال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في سنة 2024.

جائزة غيرد مولر لأفضل هداف

تقاسم مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الإنجليزي هاري كين ونجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل هداف.

تكريم بيكنباور

كرم الراحل فرانز بيكنباور "القيصر" عبر عرض مقاطع فيديو على الشاشات العملاقة.

وتوفي أسطورة كرة القدم الألمانية السابق الحائز على الكرة الذهبية عامي 1972 و1976، يوم 7 جانفي الماضي في النمسا.

أفضل فريق للرجال

حصل ريال مدريد على جائزة أفضل فريق للرجال لعام 2024.

فريق العام للسيدات

توج نادي برشلونة بجائزة أفضل فريق للسيدات لعام 2024.

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2024

توج نجم نادي برشلونة، الإسباني لامين جمال (17 عاما) بجائزة أفضل لاعب شاب أقل من 21 عاما.

ترتيب الكرة الذهبية 2024 (يحدث باستمرار):

1- الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

2- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

3- الانجليزي جود بلينغهام (ريال مدريد)

4- الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد)

5- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

6- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد - باريس سان جيرمان)

7- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (إنتر ميلان)

8- الإسباني لامين جمال (برشلونة)

9- الألماني توني كروس(معتزل).

10- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ).

11- الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي).

12- الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

13: الإسباني داني أولمو (برشلونة).

14- النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا).

15- الإسباني نيكو وليامز (أتلتيك بلباو).

16- السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزين)

17- الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي (ريال مدريد)

18- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

19- النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)

20- التركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)

21- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

22- الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد)

23- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

24- الفرنسي ويليام صاليبا (أرسنال)

25- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي)

26- الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

27- البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)

28- الإسباني أليكس جريمالدو (باير ليفركوزين)

29- الألماني ماتياس هوميلز (بوروسيا دورتموند)

29- الأوكراني أرتيوم دوفبياك (جيرونا).