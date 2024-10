رودري يتوج بالكرة الذهبية

توج الإسباني رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، وذلك ضمن حفل جوائز الكرة الذهبية، اليوم الإثنين.

وحصل رودري، الفائز بلقب بكأس أوروبا 2024 مع "لاروخا"، على جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وأحرز في صفوف فريقه مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي.

وتفوق رودري على ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جينيور وجود بيلينغهام اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأقيم حفل النسخة الـ68 من الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس،

وللمرة الأولى منذ 21 عاما، غاب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

نالت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

حصلت الأمريكية إيما هايس على جائزة أفضل مدربة لعام 2024.

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب لعام 2024

