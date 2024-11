Avec fierté et honneur

Demain, El Khabar soufflera sa trente-cinquième bougie, marquant une trajectoire jalonnée de défis successifs, avec une détermination inébranlable à poursuivre le rêve national d’ancrer les bases d'un média algérien moderne dans une société en pleine mutation depuis près de cinq ans.

Au cours des trois dernières décennies, El Khabar a su occuper une place de leader dans la presse nationale, avec mérite et dignité, permettant à une génération entière de s’inspirer de cette expérience pionnière. Elle a contribué à la maturation des idées, formulant et confrontant les opinions avec fluidité et aisance, s'enracinant ainsi dans l'imaginaire collectif, tout en étendant son influence au-delà des frontières nationales vers la région maghrébine, puis vers l’Orient et l’Occident, dans le monde arabe et étranger.

Sans trop se pencher sur ses débuts, El Khabar a su former des dizaines de journalistes et chroniqueurs qui, avec dévouement et sincérité, contribuent aujourd'hui à d'autres institutions médiatiques publiques et privées, portés par l’esprit professionnel qui leur a été inculqué tout au long de leur travail dans la salle de rédaction.

El Khabar est fière de ces journalistes qui participent à la gloire des médias arabes et étrangers. À eux, nous adressons nos salutations et nos sincères remerciements pour les messages d’amitié, de félicitations et de reconnaissance à ceux qui ont contribué à leur succès.

Consciente de sa responsabilité envers la nation et la société, El Khabar se veut toujours un forum ouvert à tous les Algériens, quelles que soient leurs appartenances, leurs écoles de pensée ou idéologies. C’est sans doute cette ouverture qui explique son leadership et l’intérêt soutenu de centaines de milliers de lecteurs de tous âges, qui ont suivi El Khabar en version papier et qui continuent de la suivre en ligne, grâce à ses services numériques et électroniques, lesquels seront enrichis ce samedi avec le lancement de la chaîne El Khabar TV sur le web.

Alors qu'elle célèbre son trente-quatrième anniversaire, le 1ᵉʳ novembre, dans une Algérie nouvelle née du mouvement populaire béni de 2019, qui a consolidé les valeurs de la véritable Algérie fidèle aux principes de la glorieuse révolution de libération, El Khabar rend hommage aux sacrifices des martyrs, des moudjahidines et des militants pour l'indépendance et la liberté de l'Algérie. Elle leur renouvelle la promesse de persévérer dans l’effort et le travail pour élever les idéaux pour lesquels ils ont donné leur vie et enseigné aux ennemis d’hier les leçons les plus dures dans la défense de la terre et de l'honneur, avec courage et bravoure, préférant vivre dans la dignité et la fierté plutôt que de céder à la soumission et à l'asservissement.

Vive l’Algérie… Vive El Khabar