Boissons énergisantes... Des bombes alimentaires dans un emballage attrayant

Les boissons énergisantes sont devenues, au cours des dernières années, une mode populaire parmi les jeunes et les adolescents, utilisées pour stimuler et énergiser le corps. Cependant, ces boissons, emballées dans des bouteilles attrayantes et disponibles en différentes saveurs, peuvent cacher derrière leur goût rafraîchissant des effets néfastes importants pour la santé.

Les boissons énergisantes contiennent une composition complexe de caféine, de sucres et d'autres stimulants qui augmentent temporairement la vigilance et l'énergie. Mais cette montée soudaine d'énergie a un coût élevé, car elle est associée à de nombreux effets négatifs sur le corps.

Des études montrent qu'une seule canette de ces boissons équivaut à donner à un enfant trois tasses de café avec 12 cuillères à café de sucre.

Au cours de notre visite dans certaines écoles et établissements de loisirs, nous avons observé un engouement de jeunes, surtout des adolescents, pour les boissons énergisantes, disponibles en différentes saveurs comme la menthe, la framboise, la fraise, emballées dans des bouteilles en plastique ou des canettes colorées et attractives, principalement en blanc, vert, noir et rose, les plus populaires.

Plusieurs commerçants nous ont confirmé que les boissons énergisantes sont devenues une alternative aux jus et aux sodas, en particulier lorsque les températures augmentent, les rendant plus demandées et préférées froides pour étancher la soif. Ces boissons sont aussi populaires parmi les sportifs, bien que certains doutent de leur effet, beaucoup éprouvent une forte envie de les essayer, malgré les avertissements sur les risques pour la santé d'une consommation excessive.

"Les boissons énergisantes causent l'infertilité et des troubles hormonaux"

Dans un entretien avec El Khabar, le Dr Mohamed Kouach, spécialiste en santé publique, a mis en garde contre les dangers de la consommation excessive de boissons énergisantes, particulièrement après l'apparition de nouveaux produits prisés par les jeunes. Il explique que cette popularité s'explique par le fait que ces boissons sont devenues une tendance et une forme de vantardise, sans considération des effets néfastes sur la santé physique et mentale.

Il a ajouté que ces boissons ont gagné en popularité ces dernières années et sont souvent promues par les médias étrangers et les réseaux sociaux comme des boissons permettant de booster l'énergie physique, y compris au niveau sexuel, entre autres.

Il a également mentionné que certaines de ces boissons contiennent des substances très dangereuses comme des hormones féminines qui affinent le corps et favorisent le développement musculaire. De plus, elles contiennent des molécules énergétiques qui peuvent causer des troubles graves tels que des déséquilibres, des troubles de la mémoire et une démence précoce, ainsi que des problèmes de dépendance en raison de la forte teneur en caféine.

Dr Kouach a aussi dénoncé la promotion intense de ces boissons par le biais d’images attrayantes sur les emballages et des campagnes publicitaires, prétendant qu'il s'agit de produits naturels sans additifs artificiels, alors qu'en réalité, certaines contiennent même des substances interdites dans de nombreux pays, comme des produits chimiques dangereux et certaines hormones, ainsi que des éléments d'origine animale comme la viande de porc.

Il a expliqué que ces boissons énergisantes peuvent causer des crises cardiaques, et de nombreux cas de décès par crise cardiaque ont été signalés dans le monde en raison de leur consommation. Il a insisté sur le fait que ces substances sont souvent médicalement interdites, mais les entreprises continuent de promouvoir ces produits sans tenir compte de leurs dangers.

Dans le même contexte, il a précisé que la dépendance des jeunes à ces boissons peut causer non seulement des déséquilibres hormonaux, mais aussi une infertilité élevée.

Le spécialiste a révélé que certains produits sont interdits dans de nombreux pays en raison de leurs risques élevés, pouvant causer des crises cardiaques ou des morts subites en stimulant excessivement la circulation sanguine, ainsi que le système sexuel, ce qui représente un risque sérieux.

Dr Kouach a également mentionné les effets des boissons énergisantes sur la santé mentale, un aspect souvent ignoré par les jeunes qui en consomment régulièrement. Il a expliqué qu’elles affectent les nerfs de manière importante, provoquant des troubles du sommeil, des crises de nerfs, de l’anxiété, de la dépression, des troubles cognitifs et un vieillissement prématuré.

"Des risques graves pour la santé liés aux boissons énergisantes"

Pour sa part, la nutritionniste Khadija Ben Allal, a indiqué dans une déclaration à El Khabar, que les risques des boissons énergisantes sont dus à leur composition riche en sucre, ce qui peut augmenter le taux d'insuline dans le sang et accroître le risque de résistance à l'insuline, ainsi que de diabète de type 2 et de stéatose hépatique, qui affecte de plus en plus de personnes récemment.

Elle a affirmé que si les boissons énergisantes affichent "sans sucre", cela signifie que le sucre a été remplacé par des édulcorants artificiels, souvent plus nocifs pour la santé que le sucre lui-même, surtout en raison de leur impact négatif sur le cerveau, qui contrôle l'ensemble du corps.

Ben Allal a ajouté que la caféine dans ces boissons provoque une dépendance, d’où la forte consommation de café par beaucoup de gens.

Elle a aussi expliqué que la consommation excessive de caféine dans le thé, le café ou les boissons énergisantes est dangereuse, car ces dernières sont souvent prisées par les jeunes pour obtenir un regain d'énergie.

Dans le même sillage, la nutritionniste a évoqué plusieurs problèmes de santé associés aux boissons énergisantes : résistance à l'insuline, diabète de type 2, stéatose hépatique, taux élevé de triglycérides (qui peuvent obstruer les artères), dépendance, syndrome du côlon irritable, inflammations gastriques, ainsi que l'obésité due à la teneur élevée en sucres et en calories.

Elle a aussi précisé que les boissons énergisantes affectent la santé dentaire, en particulier celles qui sont gazeuses, car l’acidité qu’elles contiennent endommage directement l’émail dentaire, augmentant le risque de caries.

Pour prévenir les risques de ces boissons, elle recommande aux adolescents et aux jeunes de pratiquer une activité sportive régulière et de consommer suffisamment d'eau au lieu de se tourner vers ces boissons.

Elle a également averti contre les jus, qui peuvent également nuire à la santé, notamment les boissons gazeuses qui ont un impact négatif sur le corps.