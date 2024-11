Le rendez-vous du tirage au sort pour le Hadj dévoilé

Plusieurs wilayas à travers le pays ont annoncé, ce lundi, la date du tirage au sort pour la saison du Hadj 1446 (2025).

La wilaya d'Oran a informé sur sa page officielle sur Facebook que le tirage aura lieu le samedi 9 novembre 2024, dans toutes les communes.

De même, la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Boumerdès a annoncé que le tirage ordinaire se fera également le samedi 9 novembre 2024, au niveau des sièges des communes ou dans un autre lieu approprié, en présence des candidats ou de leurs représentants.

Il a été précisé que pour le tirage destiné aux citoyens âgés de 70 ans et plus, qui se sont inscrits dix fois ou plus sans avoir eu la chance de gagner au tirage ordinaire, un tirage spécifique sera effectué le samedi 23 novembre 2024 au siège de la wilaya.

D'autres wilayas, telles que Béchar, Mascara, Annaba et Tlemcen, ont également confirmé que le tirage pour le hadj aura lieu le samedi prochain.

Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales a également publié un communiqué ce soir confirmant la date du tirage au niveau national, prévue pour le samedi 9 novembre 2024.

Le ministère a précisé que l'opération se déroulera dans les locaux des communes ou dans tout autre lieu approprié choisi par les autorités locales, et a appelé les intéressés à assister et à suivre le déroulement du tirage.