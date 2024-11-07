البطلة كيليا نمور تتوج في بطولة عالمية للجمباز

فازت البطلة الجزائرية كيليا نمور، أمس، بالمركز الأول في بطولة "آرثر غراند" للجمباز في نسختها الـ41 المقامة في مدينة كياسو السويسرية.

وحسب منشور على صفحة "الفايسبوك" للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، فقد توجت نمور بالمركز الأول بعد أن حققت مجموع نقاط وصل إلى 41.350 نقطة.

وقد حصلت نمور على 14.900 نقطة في تخصص المتوازي مختلف الارتفاعات، 13.750 نقطة في تخصص عارضة التوازن، و12.700 نقطة في تخصص جهاز القفز.

ويذكر أن هذه هي أول مشاركة للبطلة الأولمبية كيليا نمور منذ تتويجها بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس.