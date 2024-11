Pays-Bas: des supporters sionistes passés à tabac après des provocations (vidéo)

Les supporters du club sioniste Maccabi Tel Aviv ont été passés à tabac dans la capitale néerlandaise, Amsterdam, jeudi soir et vendredi, en marge du match de leur équipe avec l’Ajax Amsterdam en Ligue européenne.

"Les affrontements ont éclaté après que des fans sionistes se sont engagés dans des actions provocatrices, y compris l’arrachage et la destruction de drapeaux palestiniens suspendus sur des bâtiments à Amsterdam et des chants appelant à la mort de Palestiniens et d’Arabes", ont déclaré des activistes des médias sociaux.

من الذي بدأ الأحداث الجارية الان في امستردام ؟؟؟

الجواب : مشجعو فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل.

عندما بدأوا بمهاجمة واجهات البيوت وانزال الإعلام الفلسطينية من عليها. pic.twitter.com/4oDMJpxJ6q — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

En conséquence, des gens, probablement de la communauté musulmane, ont battu les sionistes dans les rues d’Amsterdam, forçant certains d’entre eux à chanter "Free Palestine".

La police d’Amsterdam a déclaré qu’elle avait "arrêté 62 personnes après les émeutes post-match" et a indiqué que 5 blessés avaient été emmenés à l’hôpital.