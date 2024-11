Attaque de missiles yéménites sur l'entité sioniste

Les forces armées yéménites (Houthis) ont annoncé, ce lundi matin, une nouvelle opération de grande envergure visant une base militaire de l'armée d'occupation sioniste à Tel-Aviv.

Dans un communiqué de presse, le porte-parole militaire des forces armées yéménites, Yahya Saree, a déclaré que "la force de missiles a lancé un missile balistique hypersonique de type 'Palestine 2' en direction de la base de 'Nahal Sorek' appartenant à l'armée d'occupation, au sud-est de Jaffa (Tel-Aviv), ce matin".

Saree a affirmé que "cette opération a été menée en représailles aux souffrances des peuples palestinien et libanais, et en soutien à leurs résistances respectives, dans le cadre de la 'cinquième phase' des opérations contre les objectifs de l'occupation".

Le porte-parole militaire des forces armées yéménites a souligné dans son communiqué que "les forces armées yéménites continueront leurs opérations militaires jusqu'à la fin de l'agression contre Gaza et le Liban".

Des plateformes médiatiques sionistes ont diffusé des vidéos montrant des incendies dans la colonie de Beit Shemesh, au sud de Jérusalem, après la chute de débris de missiles interceptés, lancés par l'armée d'occupation dans une tentative de contrer le missile yéménite.

L'armée sioniste a annoncé ce lundi dans un communiqué officiel avoir intercepté un missile balistique lancé depuis le Yémen. Le service de pompiers israélien a également rapporté des incendies dans l'ouest de Jérusalem, causés par des débris de "missiles d'interception ou de missiles".

Les forces yéménites ont commencé à soutenir la résistance palestinienne dans la bande de Gaza après l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", d'abord en ciblant les navires israéliens en route vers les ports de l'occupation en Palestine, puis en diversifiant leurs opérations de soutien jusqu'à atteindre Tel-Aviv et d'autres villes et colonies des territoires occupés par des missiles et des drones.