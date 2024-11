Les participants au défilé militaire félicités

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé lundi à Alger, une cérémonie de distinction en l'honneur des cadres et personnels militaires ayant participé à la réussite remarquable du défilé militaire organisé à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Suite à la réussite remarquable du défilé militaire organisé à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a présidé ce matin, lundi 11 novembre 2024, au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie de distinction en l'honneur des cadres et personnels militaires ayant participé à cet important défilé militaire", précise la même source.

Lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part le Secrétaire général du MDN, le Commandant de la 1ère Région militaire, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, les Chefs des Départements, le Contrôleur général de l'Armée, les Directeurs et les Chefs de Services du MDN et de l'Etat-major de l'ANP, les Directeurs généraux de la Douane, de la Sûreté nationale et de la Protection civile, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à transmettre aux personnels ayant participé au défilé "les félicitations de Monsieur le Président de la République pour les énormes efforts consentis pour la réussite de ce défilé militaire qui a donné une image honorable de l'ANP et d'une Algérie fière de sa glorieuse Révolution".

"Suite au succès remarquable du défilé militaire organisé à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, il m'est très agréable de vous présenter, au nom de Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, les plus vives félicitations et les plus sincères sentiments de reconnaissance et de gratitude pour les efforts soutenus que vous avez consentis avec abnégation et maîtrise, durant toutes les étapes de préparation et d'exécution de ce défilé qui a été une réussite à plus d'un titre", a-t-il souligné.

"Nous avons tenu, à travers l'organisation de ce défilé militaire, impliquant les forces terrestres, aériennes, navales et de défense aérienne du territoire, qui a donné une image honorifique de l'ANP et de l'Algérie, à être à la hauteur du 70e anniversaire du déclenchement de notre Glorieuse Révolution, qui était et restera une des plus importantes étapes de l’histoire humaine moderne", a soutenu le Général d'Armée.

"De même, par l'organisation de ce défilé, nous avons tenu à remémorer une époque resplendissante de notre Glorieuse histoire, à rendre un vibrant hommage à nos valeureux prédécesseurs qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté et à s'inspirer des valeurs de la résilience, du sacrifice, de l'abnégation et de l'attachement aux constantes de la nation et des acquis de notre Glorieuse révolution", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a indiqué que "la fidélité aux sacrifices des millions de chouhada de l'Algérie et la préservation de leur legs implique le renforcement des capacités de défense du pays en faisant mention de l'intérêt majeur accordé par Monsieur le Président de la République au dossier de la mémoire nationale".

"Cette occasion qui nous rappelle les longs convois de millions de chouhada qui ont balisé la voie de l'indépendance et irrigué de leur sang l'arbre de la souveraineté est une opportunité pour rappeler les hauts faits de ces héros qui ont fait le choix de se sacrifier pour que nous puissions vivre libres et maîtres sur notre terre. C'est également un rendez-vous pour leur renouveler le serment de fidélité et préserver leurs legs, par le renforcement de nos capacités défensives et sécuritaires", a indiqué le Chef d'Etat-major de l'ANP.

Dans ce cadre, "la Mémoire nationale constitue un des éléments les plus importants auxquels le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, accorde un intérêt majeur dans la construction d'une Algérie puissante et triomphante et ce, en tant que partie intégrante de ce processus national ambitieux qui vise le renforcement de l'unité nationale, des exigences de la sécurité et du développement stratégique du pays, le tout en droite ligne avec les ambitions de notre peuple pour une vie digne et une stabilité pérenne", a-t-il affirmé.

A l'issue, le Général d'Armée a présidé la cérémonie de distinction au profit des chefs, cadres et personnels ayant contribué activement à la réussite du défilé militaire, conclut le communiqué du MDN.