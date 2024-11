Début de la vente des billets pour le match Algérie – Libéria

La vente des billets pour le match Algérie - Libéria, qui marquera la fin des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, débute aujourd'hui mardi à partir de midi. Le match se tiendra au stade Houcine Aït Ahmed de Tizi Ouzou le soir du 17 novembre prochain. Selon un communiqué publié par le compte officiel de l'administration du stade, les billets peuvent être achetés via le lien suivant :

https://egcsto.digiticket.dz/

La vente se poursuivra jusqu'à la veille du match, soit le samedi 16 novembre 2024 à 20h00.

Dans le cadre de cet événement historique, marquant la première apparition des "Verts" dans la wilaya de Tizi Ouzou, le nouveau wali, Aboubakr Essediq Boucetta, a effectué hier lundi une visite sur le terrain au stade Hussein Aït Ahmed, pour vérifier l'état de préparation de l'infrastructure sportive et de ses différentes installations pour cette rencontre importante.

Accompagné des membres de la commission de sécurité de la wilaya, le wali a inspecté les diverses installations du stade et a écouté les explications fournies par le Directeur de la jeunesse et des sports au sujet des dernières dispositions prises en coordination avec la Fédération algérienne de football et des représentants de la Confédération africaine de football.

Les services de la wilaya de Tizi Ouzou ont souligné dans un communiqué leur engagement à mobiliser toutes les ressources essentielles et nécessaires pour assurer le succès de ce match international.