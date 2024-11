Tourisme saharien: vers la création d'un visa électronique

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a révélé ce jeudi que son département travaillait actuellement avec différents secteurs pour mettre en place un visa électronique, afin de faciliter l’accueil des touristes étrangers souhaitant visiter le désert algérien. Il a également évoqué le renforcement des liaisons aériennes entre les capitales européennes et le sud de l’Algérie, l'augmentation des infrastructures d'hébergement et l'amélioration de la qualité des services.

Le ministre a souligné, lors de l'ouverture de la sixième édition du Festival du tourisme saharien, dans la wilaya d'El Oued, que "le désert algérien connaît un afflux croissant de touristes étrangers ces dernières années, et les autorités publiques ont élaboré une stratégie pour développer le tourisme en améliorant l'accueil et l'hébergement." Il a ajouté que l'Algérie a déjà accompli de grands progrès dans cette stratégie.

En ce qui concerne l’organisation du festival, Didouche a expliqué que "cet événement touristique s'inscrit dans les efforts de l'État pour développer le tourisme saharien, qui est une priorité compte tenu du patrimoine matériel et immatériel et des paysages naturels splendides dont dispose notre pays."

Le ministre a précisé que le but de ce festival est de promouvoir la destination touristique algérienne, de replacer l’Algérie sur la carte touristique mondiale, et de créer des espaces pour la promotion et la découverte des offres touristiques en Algérie. Il vise aussi à permettre des échanges d’opinions, l'exposition des produits pour les commercialiser et la conclusion de partenariats, en plus de l’organisation de divers ateliers et conférences sur le développement du tourisme saharien.

Cette édition comportera de nombreuses activités de divertissement, sportives et culturelles, ainsi qu'une visite pour les représentants des médias nationaux et internationaux accrédités en Algérie, afin de leur permettre de faire connaître les richesses naturelles et les infrastructures d'accueil de la région saharienne algérienne, offrant des services aux standards internationaux.