Le président de la République reçoit deux responsables américaines

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui Uzra Zeya, Sous-secrétaire d'État américaine pour la sécurité civile, la démocratie et les droits de l'Homme, ainsi que Barbara Leaf, Sous-secrétaire d'État américaine adjointe pour les affaires du Moyen-Orient, indique un communiqué de la présidence.

Selon la même source, l'audience s’est déroulée en présence de Boualem Boualem, Directeur de cabinet de la présidence de la République, d’Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de Hamid Lounaouci, conseiller à la présidence de la République chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'Homme, et de Sabri Boukadoum, ambassadeur d'Algérie à Washington.