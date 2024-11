« La République du Rif n'a jamais reconnu la souveraineté marocaine sur son territoire »

Les dirigeants de la République du Rif ont organisé, ce samedi à Alger, une conférence de presse intitulée «la République du Rif et le droit de recouvrer l'indépendance».

Lors de l'événement, Yuba El Ghadioui, président du Parti national rifain, a déclaré que " l'Algérie qui a toujours été la Mecque des révolutionnaires et des mouvements de libération dans le monde", affirmant que "la République du Rif était un État indépendant avant que son indépendance ne lui soit confisquée, ce qui légitime historiquement et légalement la revendication des Rifains de récupérer leurs droits spoliés".

El Ghadioui a également précisé que la République du Rif, en tant que "première république indépendante en Afrique du Nord en 1921 et jusqu'en 1926, était une entité jouissant de la souveraineté et de l'indépendance, et n'a jamais été soumise au régime du Makhzen qui s'est allié aux puissances coloniales au détriment du peuple rifain".

El Ghadioui a dénoncé les "conspirations internationales" ayant conduit à sa chute et à son retour sous domination coloniale, suivie de l'intégration forcée au régime marocain après ce qu'il qualifie de "pseudo-indépendance" en 1956.

«Nous voulons recouvrer notre droit légitime qui nous a été confisqué par la force et c'est là une revendication qui n'est pas nouvelle», a-t-il souligné.

Selon lui, "le régime marocain est un outil du colonialisme, né des accords de soumission tels que le Traité de Fès de 1912, et continue de servir des agendas étrangers au détriment des peuples, notamment par la répression des Rifains et des Sahraouis".

Yuba El Ghadioui a exprimé son espoir de visiter "la terre pure du Rif libérée de la domination alaouite", qualifiant ce rêve de réalisable.

Il a rejeté toute reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Rif, déclarant : "Le Rif n'a jamais fait partie de ce système artificiel qu'est le Maroc, créé par le colonialisme pour servir ses intérêts".

Il a également accusé les sultans alaouites, en particulier le sultan Youssef, de s'être alliés aux puissances coloniales contre les Rifains. Selon lui, "le sultan a mobilisé 400.000 mercenaires marocains pour combattre aux côtés des forces coloniales contre le peuple rifain en quête de liberté".