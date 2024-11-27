تسليم مقطع من طريق تندوف-الزويرات قريبا

كشف مسؤول بمؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى، اليوم الأربعاء، عن تسليم "وشيك" لمقطع من مشروع طريق تندوف (الجزائر)-الزويرات (موريتانيا) الذي تشرف على إنجازه مجموعة شركات وطنية.

وأوضح مساعد الرئيس المدير العام، المكلف بالاتصال، محمد بلحوت، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الطبعة الـ 20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية، أن الأشغال تجري حاليا على مستوى التراب الموريتاني وتعرف "تقدما ملحوظا بفضل تسخير إمكانيات بشرية ومادية معتبرة".

وأضاف أن مؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى، فرع مجمع منشآت الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا"، "ستسلم قريبا" مقطعا من هذا الطريق يبلغ طوله 88 كلم.

من جهتها، تعرف الأشغال على مستوى المقطع الذي تتكفل بإنجازه الشركة الوطنية للأشغال العمومية، فرع "جيترا" أيضا، تقدما محسوسا، في إطار مساعي المجمع للمساهمة في ضمان تسليم المشروع في الآجال المحددة، يضيف بلحوت.

ويمتد هذا الطريق الاستراتيجي على مسافة 840 كيلومتر، ويتم إنجازه من طرف 10 مؤسسات جزائرية، كما يتكفل مكتب دراسات جزائري بمتابعة المشروع.

وبعد استكمال هذا المشروع، ستعكف الجزائر على استغلاله في شكل امتياز لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني، فيما سيتم استغلال محطات الوقود التي سيتم إنجازها على طول مسار الطريق من طرف شركة "نفطال".

وسيسمح هذا الطريق بفتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج إلى الأسواق الإفريقية مرورا بموريتانيا، وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وكذا انسيابية المبادلات التجارية.