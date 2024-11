Tlemcen : Démantèlement d'un réseau marocain de passeurs de migrants

La sûreté de la wilaya de Tlemcen a démantelé, ce jeudi, un réseau criminel transfrontalier organisé, spécialisé dans le trafic de migrants marocains.

Ces migrants étaient acheminés illégalement du Maroc via l'Algérie en direction de l'Europe, à bord d'embarcations aménagées. L'opération a permis l'arrestation de 18 individus, dont 15 Marocains.



Celles-ci ont révélé un réseau international dirigé par un chef basé au Maroc, responsable de la planification et de la réception des fonds.

Les activités du réseau s'étendaient à plusieurs pays voisins, ciblant particulièrement l'Algérie et impliquant divers crimes, notamment la traite des êtres humains.

La police a appréhendé tous les membres du réseau, qui étaient entrés illégalement en Algérie et préparaient une sortie également illégale.

Ils ont été présentés devant le parquet compétent pour des accusations liées au trafic de migrants au sein d'un groupe criminel transfrontalier organisé.