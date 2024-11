Les Algériens accomplissent la prière d'El Istisqa

Les Algériens ont accompli, ce samedi matin, la prière d'El-Istisqaa dans toutes les mosquées de la République.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait, dans un communiqué précédent, invité tous les imams de la République à organiser cette prière ce samedi, en raison du retard des précipitations dans le pays.

Le ministère avait adressé une circulaire à toutes ses directions à travers le territoire national pour "organiser la prière samedi, 28 Joumada Al-Awwal 1446 H, correspondant au 30 novembre 2024, à partir de 9h".

Le ministère a également appelé à "implorer Allah par des prières, rappelant les règles et les bonnes pratiques de cette prière, notamment : le repentir, la demande de pardon, la restitution des droits, le maintien des liens familiaux, le jeûne avant la prière de demande de pluie, et l’aumône en faveur des pauvres et des nécessiteux, afin de promouvoir la miséricorde et la solidarité sociale parmi les gens".