Tebboune critique la sélectivité onusienne

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé l'engagement constant de l'Algérie à "soutenir tout effort visant à exprimer d'une voix unie les intérêts du continent africain".

Dans une lettre lue en son nom par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, à l’occasion de l’ouverture de la 11e édition de la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, « Processus Oran », le président Tebboune a souligné que cette conférence n’est pas simplement une réunion, mais qu’elle porte « la symbolique de l’engagement, de l’unité, et un message au monde entier que l’Afrique est déterminée, l’Afrique est unie, l’Afrique est capable de faire entendre une seule voix, forte, retentissante et influente au plus haut niveau des instances internationales ».

Le président a ajouté que « la sélectivité dans la définition des priorités internationales et la manipulation des principes censés unir l’humanité renforcent la marginalisation de notre continent africain, le plaçant au bas de l’échelle des préoccupations internationales».

Il a également souligné que « la Palestine meurtrie est un exemple révélateur du mépris pour la légitimité internationale et une preuve claire de l’écart profond entre les principes proclamés et leur application réelle».