La Présidence de la République présente ses condoléances

La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté, ce dimanche, ses sincères condoléances suite au décès du journaliste et ancien Rédacteur en chef du quotidien El Djoumhouria Mohamed Salah.

«La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt journaliste et ancien Rédacteur en chef du quotidien El Djoumhouria, Mohamed Salah, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis. +A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+», lit-on dans le message de condoléances.