Agression d’agents des forces de l’ordre à Alger : Deux individus appréhendés

Les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux individus ayant agressé des agents de la force publique à Chéraga, dans la wilaya d'Alger.

Cette intervention fait suite à une agression qui s’est produite le 4 juillet 2024, dont les images ont été largement relayées sur les réseaux sociaux à travers une vidéo montrant l'incident, selon un communiqué publié ce lundi,

Le communiqué précise que les suspects, déjà connus des services de sécurité, étaient impliqués dans des actes de violence et de terreur dans les quartiers de Chéraga, visant à asseoir leur domination et à favoriser le trafic de drogue et de psychotropes.

Dès l’identification des suspects, les autorités compétentes ont mené une opération de filature, en coordination avec les instances judiciaires territorialement compétentes.

L’intervention s’est conclue par l’arrestation des deux individus à leur domicile, suite à une perquisition autorisée par un mandat écrit du procureur près le tribunal de Chéraga.

Toutefois, le communiqué ne précise pas la date exacte de leur interpellation.

Les deux suspects ont été présentés devant la justice une fois l’enquête achevée. Ils sont accusés de plusieurs délits, notamment d’agression violente contre des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, avec préméditation.

Ils sont également poursuivis pour outrage à des agents publics, refus d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre, et atteinte à l’honneur et à l’autorité de ces agents.