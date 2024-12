Zitouni quitte le sommet économique de New Delhi (vidéo)

La délégation algérienne présidée par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, Tayeb Zitouni, a quitté la salle où se déroulait la 29e édition du Sommet de Partenariat à New Delhi, en Inde, dès l'entrée du ministre de l'Économie du gouvernement de l'occupation sioniste, pour prononcer son discours.

« Cette position ferme vise à réaffirmer l'engagement inébranlable de l'Algérie en faveur des principes soutenant la cause palestinienne et son rejet catégorique de toute normalisation avec l'entité sioniste, qui continue de commettre des massacres et des violations des droits du peuple palestinien sans défense », selon un communiqué du ministère du Commerce.

Le communiqué précise également que l'ambassadeur de la Ligue des États arabes auprès de l’Inde a rejoint le ministre Zitouni après son retrait, interrompant ainsi le discours du ministre sioniste.