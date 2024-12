L'Algérie exprime sa solidarité avec la Syrie

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu ce mardi une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne, Bassam al-Sabbagh, selon un communiqué du ministère.

Cet entretien a permis à Attaf de prendre connaissance des derniers développements en Syrie du Nord et de réaffirmer la position ferme de l'Algérie ainsi que sa solidarité totale avec la République arabe syrienne, tant au niveau de l'État que du peuple, face aux menaces terroristes qui pèsent sur sa souveraineté, son unité, son intégrité territoriale, ainsi que sur sa sécurité et sa stabilité.

De son côté, le ministre syrien a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance envers l'Algérie pour son soutien, en particulier pour sa demande d'une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies et pour l'insertion d’un point relatif aux récents développements en Syrie lors de la prochaine réunion d’urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.

La situation en Syrie s’est en effet intensifiée depuis le 27 novembre dernier, lorsqu'un groupe armé a lancé une attaque surprise contre les forces gouvernementales, réussissant à prendre le contrôle de la ville stratégique d'Alep et à avancer vers le sud, en direction de la ville de Hama.