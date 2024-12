"Geely Algérie propose une solution pour régulariser la situation de ses clients"

La maison "Geely Algérie" a invité ses clients à se rapprocher de ses agences pour régulariser leur situation dans les plus brefs délais.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public ce mercredi, Geely Algérie a indiqué que la régularisation peut se faire soit par la signature d'un accord à l’amiable pour prolonger les délais de livraison, ou par le remboursement des sommes versées pour les clients qui préfèrent cette option, avec un remboursement de 10% du montant payé. Cette démarche est basée sur l'article 20 du cahier des charges n°22/383 du 17 novembre 2022.

La maison a également souligné qu'elle offrait à ses clients la possibilité de recevoir toutes les clarifications et réponses qu'ils souhaitent.

Par ailleurs, "Geely Algérie" a rassuré ses clients en affirmant qu'elle déploie des efforts continus auprès des autorités et ministères concernés pour accélérer la libération du reste des quotas de voitures de 2023.

Dans le cadre de son engagement en matière de transparence et de communication continue avec ses clients, Geely Algérie a confirmé qu'elle poursuit ses efforts pour garantir la livraison des véhicules dans les meilleurs délais, malgré les circonstances difficiles ayant entraîné des retards dans certaines commandes.

Le communiqué conclut en assurant que, dès l'achèvement des démarches administratives nécessaires, Geely Algérie redoublera d'efforts pour fournir tous les types de véhicules et les livrer dans les plus brefs délais, afin de satisfaire et maintenir la confiance de ses clients. "Nous apprécions votre compréhension et votre grande confiance, et réaffirmons notre engagement à poursuivre notre travail pour répondre à vos attentes".