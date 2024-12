Cinq sionistes ont trouvé la mort dans la région de Tazarine, située dans la préfecture de Zagora, au sud-est du Maroc, suite à un accident de voiture. Selon des médias locaux, l'accident s'est produit sur la route reliant Tazarine, dans la préfecture de Zagora, à Alnif, dans la province de Tinghir.

Le véhicule, un 4x4, a dévié de sa trajectoire et s'est renversé en raison de la vitesse excessive, entraînant la mort immédiate de tous ses passagers, qui étaient tous de nationalité israélienne.

Selon le réseau d'information "Al-Quds", les sionistes décédés étaient venus au Maroc pour des vacances après avoir servi dans l'armée israélienne à Gaza, participant à des actes de génocide et de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien.

Le journal "Maariv" a rapporté que les victimes étaient toutes âgées de plus de 18 ans, et que certains d'entre elles avaient leurs traits du visage complètement défigurés, ce qui a initialement compliqué leur identification. Parmi les victimes, deux étaient des rabbins.