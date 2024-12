Les services de sécurité déjouent un plan des renseignements français à Alger

Les services de sécurité ont réussi à avorter un complot des renseignements français visant à entrer en contact avec des extrémistes à Alger pour obtenir des informations sensibles.

Selon une vidéo diffusée par la télévision algérienne ce dimanche, un suspect arrêté dans la wilaya de Tipaza a révélé ses liens avec les services secrets français et son rôle dans la transmission d'informations sur les extrémistes.

Lors de son interrogatoire, le suspect a révélé que les renseignements français cherchaient à infiltrer les quartiers populaires de la capitale, tels que Bab El Oued, El Maqaria, Hussein Dey, et El Harrach, afin de recueillir des informations sur les individus extrémistes.

Après avoir terminé sa mission dans la région de Tipaza, il lui a été demandé de se rendre à Alger pour poursuivre la collecte d'informations.

Le suspect a ajouté que les services français lui avaient demandé de cesser d’utiliser l’application WhatsApp à la fin de son travail et de télécharger une nouvelle application appelée Wire, en utilisant des pseudonymes tels que "Real Madrid" pour communiquer de manière chiffrée.

Il a, également, révélé qu'il avait repris contact avec l’agent de liaison des renseignements algériens, qui lui avait conseillé de continuer à travailler avec eux et de suivre leur plan, afin de tirer les ficelles de complot.