Saisie d'une quantité importante de café au port d'Alger (Vidéo)

Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a annoncé la saisie de plus de 6.000 tonnes de café vert importé stockées au niveau du port d'Alger.

Le ministre a indiqué que les propriétaires de cette quantité de café n’avaient pas entrepris les démarches nécessaires pour la douane, dans le but de "créer une pénurie sur le marché national et de spéculer sur cette matière", a rapporté la télévision publique.

Zitouni a précisé que "l'opération a touché toutes les quantités saisies afin de mettre fin aux activités des bandes qui cherchent à perturber la stabilité du marché national", ajoutant que "la quantité de café importée sera dirigée vers les entreprises publiques pour être commercialisée régulièrement afin d'approvisionner le marché".