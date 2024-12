Un avion cargo russe quitte Hmeimim en direction de la Libye

Un responsable sécuritaire syrien, stationné à l'extérieur de la base aérienne russe de Hmeimim en Syrie, a rapporté qu'un avion cargo russe avait quitté la base samedi, en direction de la Libye, après la chute de Bachar al-Assad la semaine dernière.

Le responsable a indiqué à Reuters que "d'autres avions russes devraient décoller de la base de Hmeimim dans la province de Lattaquié dans les jours à venir". Selon Reuters, "une activité accrue a été observée à la base aérienne samedi. En plus de l'avion cargo qui a décollé, un avion cargo Il-76 et un hélicoptère Alligator ont été vus atterrir à la base, et des hélicoptères ont été aperçus en vol à l'intérieur de la base. Un avion de chasse Su-34 a atterri pour se ravitailler, et un dirigeable a été observé volant au-dessus de la base. Deux camions arborant des drapeaux russes ont également été vus à l'intérieur de la base."

Des images satellites de vendredi ont montré le transfert de matériel militaire russe à la base de Hmeimim, avec deux avions cargos Antonov An-124 visibles.