CAN 2025 : La date du tirage au sort est fixée

Le tirage au sort des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu le 27 janvier prochain, a annoncé la Confédération Africaine de Football (CAF) dans un communiqué publié, ce lundi, sur son site officiel.

Cette décision a été prise lors de la réunion du bureau exécutif de la CAF, présidée par le président Patrice Motsepe.

La compétition se déroulera au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La sélection nationale algérienne a décroché sa qualification pour la CAN 2025 en terminant en tête du groupe E avec 16 points, après cinq victoires et un match nul. La Guinée équatoriale a fini deuxième avec 8 points, tandis que le Togo a pris la troisième place avec 5 points et le Liberia a terminé dernier avec 4 points.

Lors de la dernière édition de la CAN, début 2024 en Côte d'Ivoire, l'Algérie a été éliminée au premier tour après deux matches nuls et une défaite. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a remporté le titre en battant le Nigeria 2-1 en finale.