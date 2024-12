Le président Tebboune adresse une lettre à son homologue mauritanien

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a remis, vendredi, une lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son frère le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le président somalien "s'est félicité des relations d'amitié et de solidarité unissant les peuples algérien et somalien", exprimant sa "grande estime pour la position prestigieuse qu'occupe l'Algérie au niveau du continent africain", précise la même source.

Le président somalien a également remercié l'Algérie "pour la formation des étudiants somaliens dans les différentes universités algériennes ainsi que pour le développement des voies et moyens de coopération entre les deux pays dans d'autres domaines, notamment économique et politique", ajoute le communiqué.