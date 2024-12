Agression aérienne américano-britannique contre le Yémen

Le mouvement Ansar Allah (Houthis) au Yémen a annoncé que la coalition américano-britannique avait mené une agression aérienne contre la capitale Sanaa, dans la soirée de samedi.

Selon la chaîne de télévision Al-Masirah, affiliée aux Houthis, un "raid aérien américano-britannique a ciblé la région d’Atan à Sanaa". De son côté, l’armée américaine a déclaré samedi avoir mené des frappes aériennes de précision contre un dépôt de missiles et une installation de commandement et de contrôle gérées par les Houthis dans la capitale yéménite.

Le Commandement central de l’armée américaine a indiqué dans un communiqué que ces frappes visaient à "perturber et affaiblir les opérations des Houthis, notamment leurs attaques contre des navires de guerre américains et des navires commerciaux dans le sud de la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d’Aden".

Le dirigeant du mouvement Ansar Allah, Mohamed Ali al-Houthi, a condamné ces attaques américaines, les qualifiant d’"actes terroristes illégaux soutenant le terrorisme de l’entité sioniste". Il a ajouté que "ces agressions terroristes américaines confirment l’arrogance et les crimes perpétrés dans la région", soulignant que "ces actions imprudentes contre le Yémen n’interrompront pas le soutien apporté à Gaza".

Dans le même contexte, le mouvement a révélé que les frappes sionistes sur la région de Hodeïda, depuis le 20 juillet jusqu’au 19 décembre, ont entraîné des pertes estimées à environ 313 millions de dollars. Ces chiffres ont été communiqués lors d’une conférence de presse tenue samedi par le ministre des Transports du gouvernement houthi, Mohamed Qahim, en présence de responsables yéménites et d’une équipe de la mission de l’ONU pour l’accord de Hodeïda (UNMHA).

Un communiqué publié à l’issue de cette conférence a précisé que "l’Autorité des ports de la mer Rouge continue de souffrir des conséquences des précédentes frappes sionistes sur les trois ports de Hodeïda". Le texte souligne que "les récentes frappes sionistes ont causé des dégâts considérables aux équipements et infrastructures du port de Hodeïda, touchant les grues à portique, la centrale électrique et les remorqueurs d’assistance, pour un total de pertes estimées à environ 313 millions de dollars".

Le communiqué a qualifié ces destructions de "violations flagrantes des principes et dispositions du droit international, de la Charte des Nations unies et des Conventions de Genève, qui interdisent de cibler des infrastructures vitales civiles, comme les ports et installations économiques".

Les frappes aériennes américaines interviennent deux jours après que Sanaa et plusieurs sites de la province de Hodeïda, dont le port, ont été la cible, jeudi, de 16 raids aériens sionistes. En réponse, les Houthis ont lancé, samedi matin, un missile balistique en direction de la région de Tel-Aviv, blessant légèrement 20 personnes et endommageant plusieurs dizaines d’appartements, selon le journal israélien Haaretz.

En solidarité avec Gaza, face au génocide perpétré par l’entité sioniste depuis le 7 octobre 2023, ayant causé la mort et des blessures à environ 153 000 Palestiniens, le mouvement houthi a commencé, en novembre de la même année, à cibler des navires israéliens ou associés en mer Rouge à l’aide de missiles et de drones.