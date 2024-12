La neige continue de tomber dans ces régions

Les chutes de neige se poursuivront jusqu'à demain soir, mercredi, sur les reliefs situés à une altitude supérieure à 1200-1300 mètres, dans plusieurs wilayas de l'Est de l'Algérie, selon un bulletin spécial publié ce mardi par l'Office national de la météorologie.

Ce bulletin, classé au niveau d'alerte orange, concerne les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

L'épaisseur des couches de neige devrait varier entre 10 et 15 cm, et ce jusqu'à 18h00 demain mercredi, selon la même source.