مقتل 42 راكبا بتحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

قالت وزارة النقل الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، إن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، تحطمت قرب مدينة أكتاو، غربي كازاخستان، وعلى متنها 67 شخصا، بينهم 5 من أفراد الطاقم، وتحدثت عن نجاة 25 في حادث التحطم.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، إن إدارة الإطفاء أخمدت الحريق وإن الناجين يتلقون الرعاية في مستشفى قريب. وذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن طائرة الرحلة رقم جيه 2-8243، وهي من طراز إمبراير 190، كانت تحلق من باكو إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، لكنها اضطرت إلى إجراء هبوط اضطراري على بعد 3 كيلومترات تقريبا عن مدينة أكتاو بكازاخستان.

Footage shows a plane carrying 72 people crashing near Aktau Airport in Kazakhstan.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJsEtj pic.twitter.com/NqebcQhy9O