آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

مقتل 42 راكبا بتحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

25 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

قالت وزارة النقل الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، إن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، تحطمت قرب مدينة أكتاو، غربي كازاخستان، وعلى متنها 67 شخصا، بينهم 5 من أفراد الطاقم، وتحدثت عن نجاة 25 في حادث التحطم.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، إن إدارة الإطفاء أخمدت الحريق وإن الناجين يتلقون الرعاية في مستشفى قريب. وذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن طائرة الرحلة رقم جيه 2-8243، وهي من طراز إمبراير 190، كانت تحلق من باكو إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، لكنها اضطرت إلى إجراء هبوط اضطراري على بعد 3 كيلومترات تقريبا عن مدينة أكتاو بكازاخستان.

 

 

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن الطائرة حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن السلطات في كازاخستان قالت إنها بدأت النظر في تصورات مختلفة محتملة لما حدث، بما في ذلك حدوث مشكلة تقنية.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    شركة صهيونية تهدد الأمن الغذائي للمغاربة

    9549 قراءة
  • 3

    إدارة شباب بلوزداد تخرج عن صمتها

    9337 قراءة
  • 4

    "لا يمكن افتراس الجزائر بهاشتاغ"

    8994 قراءة
  • 5

    شباب بلوزداد: ملاسنات بين بوصوف وعمراني

    7917 قراءة