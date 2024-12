L'crise au sein du CRB s'aggrave

La composition du CR Belouizdad, qui affrontera cet après-midi Olympique Akbou, verra l'absence du gardien de but Moustapha Zeghba et de l'attaquant Islam Slimani. Une source bien informée a révélé à "El Khabar" que les deux joueurs ont refusé la décision de leur entraîneur, Abdelkader Amrani, de les reléguer sur le banc de touche dans le match opposant leur équipe à l’Olympique d’Akbou, après que l'entraîneur a dévoilé la composition de l’équipe lors de la réunion technique de ce matin. Ils ont quitté directement le lieu de résidence de l'équipe.

Toujours selon la même source, Zeghba a rejeté les raisons avancées par son entraîneur concernant la nécessité de le laisser sur le banc après la défaite 6-0 subie par l'équipe au Caire contre Al-Ahly. Quant à Slimani, il affirme à chaque fois qu’il n'est pas revenu en Algérie et à Chabab Belouizdad pour se contenter de chauffer le banc.

Depuis la défaite humiliante, dimanche dernier, au Caire, dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des champions africains, le CRB traverse plusieurs problèmes, notamment avec le départ de l’entraîneur-adjoint Azzedine Rahim, et la décision du joueur Talal Boussouf de quitter immédiatement l’équipe après une altercation avec son entraîneur lors de la séance de récupération après le retour d’Égypte.