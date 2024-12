Crash d’un avion d’Azerbaijan Airlines: La Russie réagit

Le président de l'Agence fédérale russe du transport aérien, Dmitri Ladrov, a déclaré ce vendredi que l'avion de la compagnie aérienne azerbaïdjanaise n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Grozny en raison de l'activation du "système de défense antiaérienne", à cause des attaques terroristes menées par des drones ukrainiens et du brouillard dense.

Ladrov a déclaré aux journalistes : "À ce moment-là, des drones ukrainiens ont mené des attaques terroristes contre des infrastructures civiles dans les villes de Grozny et Vladikavkaz. En conséquence, un système de défense antiaérienne' a été mis en place dans la zone de l'aéroport de Grozny, ce qui exigeait le départ immédiat de tous les avions de la zone définie", a rapporté l'agence "Sputnik".

"De plus, il y avait un brouillard dense dans la zone de l'aéroport de Grozny, la visibilité à 500 mètres était impossible. Le commandant de l'avion a tenté d'atterrir deux fois à Grozny sans succès. D'autres aéroports ont été proposés au commandant, qui a décidé de se diriger vers l'aéroport d'Aktau", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, la direction de Moscou a refusé de commenter les allégations selon lesquelles un missile russe aurait causé le crash d'un avion de passagers de la compagnie aérienne azerbaïdjanaise au Kazakhstan mercredi, tuant 38 personnes.

Le patron de Rosaviatsia, Dmitri Ladrov, a déclaré que Moscou était au courant des déclarations faites à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.

Les commentaires de Bakou incluaient également des demandes pour que Moscou présente des excuses pour le fait que l'avion ait été touché par la défense aérienne russe, ce qui aurait entraîné son crash.

Ladrov a refusé de commenter davantage et a insisté sur le fait qu'il était nécessaire d'attendre les résultats de l'enquête.

Des rapports ont suggéré que la Russie aurait ciblé l'avion, qui était en route de Bakou vers Grozny, pensant qu'il s'agissait d'un drone ukrainien.

L'avion de la compagnie aérienne azerbaïdjanaise, un Embraer 190, qui effectuait un vol de Bakou à Grozny, s'est écrasé près de la ville d'Aktau, dans l'ouest du Kazakhstan, le matin du 25 décembre.

Il y avait 62 passagers et cinq membres d'équipage à bord. Selon le ministère kazakh des urgences, 29 personnes ont survécu.